Окончание -ing у глаголов служит для образования некоторых форм причастия (Participle), которое также используется в качестве глагольной формы времен Continuous, и формы Gerund. -Ing также может выступать в роли суффикса для образования существительных и прилагательных. После добавления окончания -ing изменяется значение слова с ответа на вопрос «Что делать?» на «Что? Какой? Как?».

be ing – будучи

– будучи cry ing – плач, плачущий, плача

– плач, плачущий, плача hav ing – имеющий, имея

– имеющий, имея swimm ing – плавание, плавающий, плава to be – быть

– быть to cry – плакать

– плакать to have – иметь

– иметь to swim – плавать

При добавлении окончания -ing к глаголам есть несколько частных случаев, которые перечислены ниже. Если глагол не попадает ни под одно из этих правил, то достаточно просто добавить -ing к первой форме глагола без каких-либо преобразований.