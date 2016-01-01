Окончание ing

Окончание -ing у глаголов служит для образования некоторых форм причастия (Participle), которое также используется в качестве глагольной формы времен Continuous, и формы Gerund. -Ing также может выступать в роли суффикса для образования существительных и прилагательных. После добавления окончания -ing изменяется значение слова с ответа на вопрос «Что делать?» на «Что? Какой? Как?».

  • being – будучи
  • crying – плач, плачущий, плача
  • having – имеющий, имея
  • swimming – плавание, плавающий, плава
  • to be – быть
  • to cry – плакать
  • to have – иметь
  • to swim – плавать

При добавлении окончания -ing к глаголам есть несколько частных случаев, которые перечислены ниже. Если глагол не попадает ни под одно из этих правил, то достаточно просто добавить -ing к первой форме глагола без каких-либо преобразований.

  • trying – старания, старающийся, стараясь
  • breaking – ломая, ломающий, ломание
  • finishing – заканчивая, заканчивающий
  • crouching – притаишвись, ползущий, присевший
  • to try – попробовать, пытаться
  • to break – ломать
  • to finish – заканчивать
  • to crouch – присесть, пригнуться

Непроизносимая «е»

Если глагол заканчивается на непроизносимую букву «е», то она выпадает. Если звук [ e ] произносится, то буква «е» остается.

  • «е» не произносится
  • to make → making
  • to take → taking
  • to forgive → forgiving
  • to write → writing
  • «е» произносится
  • to agree → agreeing
  • to free → freeing
  • to pee → peeing
  • to fee → feeing

Окончание -iе меняется на -у

Если глагол заканчивается на сочетание букв «ie», то при прибавлении -ing суффикс -ie меняется на букву «y».

  • to die → dying
  • to lie → lying
  • to tie → tying

Буква «y» сохраняется

Если глагол заканчивается на букву «y», то она не изменяется при добавлении окончания -ing, в отличие от добавления окончания -еd.

  • to carry → carrying
  • to study → studying
  • to play → playing
  • to try → trying
  • to say → saying
  • to worry → worrying

Удвоение согласных

Удвоение происходит при добавлении -ing, если глагол заканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный гласный звук.

  • to get → getting
  • to hit → hitting
  • to run → running
  • to occur → occurring
  • to refer → referring
  • to begin → beginning
  • to stop → stopping
  • to forget → forgetting

При добавлении -ing удвоение согласных не происходит, если ударение стоит не на предстоящем гласном звуке, или предстоящий – это долгий гласный звук (диграф).

  • open → opening
  • order → ordering
  • remember → remembering
  • feel → feeling
  • cool → cooling
  • read → reading

Конечная буква «x» не удваивается, потому что эта буква передает сразу два звука [ks] или [gz]. Также не удваивается конечная буква «w».

  • mix → mixing
  • relax → relaxing
  • tax → taxing
  • snow → snowing
  • blow → blowing
  • show → showing

Удвоение -l в британском английском

По британским правилам грамматики при добавлении окончания -ing к глаголам конечная буква «l» удваивается всегда, даже если ударение стоит не на последнем слоге.

Однако, по американским правилам удвоения согласной буквы «l» нет, если ударение не стоит на предстоящем гласном звуке или если предстоящий звук – это долгий гласный звук.

  • Британский английский
  • to signal → signalling
  • to travel → travelling
  • to cancel → cancelling
  • Американский английский
  • to signal → signaling
  • to travel → traveling
  • to cancel → canceling

Если глагол заканчивается на одну согласную букву «l», перед которой есть краткий ударный гласный звук, удвоение происходит в любом случае.

  • Британский английский
  • compel → compelling
  • rebel → rebelling
  • Американский английский
  • compel → compelling
  • rebel → rebelling

Окончание -ic

Если глагол заканчивается на сочетание букв «ic», то при прибавлении -ing, суффикс -ic меняется на -ick.

  • traffic → trafficking
  • mimic → mimicking
  • panic → panicking

Использование окончания -ing

Окончание -ing используется при образовании существительных (а также прилагательных) от глаголов.

  • to meet → meeting
  • to be → being
  • встречаться → встреча, заседание
  • быть → существо

Окончание -ing используется при образовании формы Present Participle, которая используется во временах Continuous, Perfect Continuous, формах Continuous Infinitive и Perfect Continuous Infinitive, которые могут использоваться в качестве определения или обстоятельства.

  • I’m working at the moment, I can’t help you. – Я сейчас работаю, я не могу тебе помочь.
  • We have been living in this town since 1980. – Мы живем в этом городке с 1980 года.
  • I would be nice to be traveling overseas right now. – Было бы хорошо путешествовать сейчас за границу.
  • You seem to have been crying all night long. What has happened? – Ты выглядишь так, как будто проплакала всю ночь. Что случилось?
  • This smiling girl is so cute! – Эта улыбающаяся девочка такая милая!
  • Walking in the park I met my old friend. – Гуляя по парку, я встретила своего старого друга.

Окончание -ing используется при образовании герундия (The Gerund).

  • Your coming here really pleases me. – Твой визит меня действительно радует.
  • Drinking hot tea is something you need when you’re ill. – Пить горячий чай – это то, что тебе нужно, когда ты болеешь.