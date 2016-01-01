Окончание -ing у глаголов служит для образования некоторых форм причастия (Participle), которое также используется в качестве глагольной формы времен Continuous, и формы Gerund. -Ing также может выступать в роли суффикса для образования существительных и прилагательных. После добавления окончания -ing изменяется значение слова с ответа на вопрос «Что делать?» на «Что? Какой? Как?».
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При добавлении окончания -ing к глаголам есть несколько частных случаев, которые перечислены ниже. Если глагол не попадает ни под одно из этих правил, то достаточно просто добавить -ing к первой форме глагола без каких-либо преобразований.
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