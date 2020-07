Окончание -ing используется при образовании существительных (а также прилагательных) от глаголов.

to be → be ing

Окончание -ing используется при образовании формы Present Participle, которая используется во временах Continuous, Perfect Continuous, формах Continuous Infinitive и Perfect Continuous Infinitive, которые могут использоваться в качестве определения или обстоятельства.

I’m work ing at the moment, I can’t help you. – Я сейчас работаю, я не могу тебе помочь.

We have been liv ing in this town since 1980. – Мы живем в этом городке с 1980 года.

I would be nice to be travel ing overseas right now. – Было бы хорошо путешествовать сейчас за границу.

You seem to have been cry ing all night long. What has happened? – Ты выглядишь так, как будто проплакала всю ночь. Что случилось?

This smil ing girl is so cute! – Эта улыбающаяся девочка такая милая!